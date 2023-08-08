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НовостиОбщество8 августа 2023 8:49

Белгородские коммунальщики сегодня почистят ливневки

Мусор будут убирать как вручную, так и механизированным способом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31

фото: @beladm31

Сегодня в Белгороде сразу на нескольких улицах пройдет очистка систем водоотведения. Сотрудники коммунальной службы будут работать на проспекте Ватутина, Кашарском проезде, улицах Корочанской и Сумской. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии областного центра.

Белгородские коммунальщики выполнят ремонт коммуникационных колодцев, очистят перепускные трубы и водоотводные канавы. Ливневую канализацию областного центра будут чистить как ручным, так и механизированным способом.

Отметим, на сегодняшний день на техническом обслуживании Белгорблагоустройства находится 128,7 км ливневок. Из них 96,5 км – протяженность сети подземных трубопроводов, 32,2 км – открытая сеть.