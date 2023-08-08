Вячеслав Гладков: «За 7 месяцев порядка 600 белгородцев стали участниками «Губернаторской ипотеки»

Порядка 600 белгородцев воспользовались "Губернаторской ипотекой" с начала года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области продолжается реализация проекта «Губернаторская ипотека». С инициативой внедрения программы выступил руководитель региона Вячеслав Гладков. Механизм реализации разработан департаментом жилищного строительства министерства строительства Белгородской области.

В прошлом году программа была успешно реализована. В результате смогли улучшить свои жилищные условия 534 семьи работников бюджетной сферы. Реализация программы на территории региона продолжается и набирает обороты. Так, с начала года услугами программы смогли воспользоваться порядка 600 жителей региона. Об этом в традиционном утреннем обращении рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В 2023 году идет хороший рост участников «Губернаторской ипотеки». Напомню, она позволяет получить поддержку из областного бюджета на компенсацию части процентной ставки при ипотечных кредитах. До недавнего времени она составляла 3%, мы увеличили – сейчас составляет 6%. Если в 2022 году услугами Губернаторской ипотеки за год воспользовались больше 500 человек, то за 7 месяцев этого года их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы, - сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, по инициативе губернатора в Белгородской области также в 2022 году стартовали программы по обеспечению жильем многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В регионе планируют к 2024 году обеспечить жилыми помещениями на условиях договоров соцнайма 250 многодетных семей и 102 семьи с детьми-инвалидами. Для участников проектов строят дома или подбирают квартиры с соответствующими условиями проживания.