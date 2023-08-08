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НовостиОбщество8 августа 2023 7:45

Аграрии Белгородской области начали сбор чечевицы

Уникальная культура выращивается в регионе уже второй год
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал о выращивании уникальной для региона культуры. В Белгородской области начали сбор чечевицы. Уже второй год ее высаживают фермеры в Красненском районе.

- Дмитрий Петрухненко - человек, который живет в районе, пару лет назад собрал единомышленников, создал кооператив «Усадьба». Обратились за государственной поддержкой, получили ее, около 17 млн рублей на строительство ангаров, приобрели оборудование для переработки, и вот уже второй год собирает урожай и успешно его реализует. От всей души хочу пожелать успехов, чтобы ваш кооператив рос, богател, чтобы росла заработная плата, чтобы увеличилось количество рабочих мест, а мы будем стараться вам помочь, чем можем, - отметил глава региона.