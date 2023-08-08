Губернатор высказался о работе экс-мэров Белгорода по электроснабжению города. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства 7 августа Вячеслав Гладков высказал недовольство по поводу работы администрации Белгорода в плане электроснабжения города. Качество освещения общественных пространств оставляет желать лучшего. Губернатор привел в качестве примера Сосновку – там после завершения строительных работ не доделали освещение велопешеходных дорожек. Такая же ситуация с ул. 50-летия Белгородской области. Глава региона поручил закончить работы на этих объектах до 1 сентября.

Гладков заявил, что этот вопрос не один раз обсуждался с бывшими мэрами Белгорода – Антоном Ивановым и Юрием Галдуном, но решения так и не последовало.

- На этих участках воздушных прокладок кабеля быть не должно. Мне кажется, это позор. Неоднократно говорил об этом Антону Иванову, но, как оказалось, человек просто не способен это делать. Юрий Владимирович Галдун — его вообще не интересовало качество работы. Создавайте тогда свое подразделение, находите адекватного подрядчика, - поручил Гладков.