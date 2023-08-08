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НовостиОбщество8 августа 2023 5:38

В белгородских Валуйках обустроят три площадки для выгула и дрессировки собак

Строители уже огородили территорию и завезли материалы на одну из площадок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородских Валуйках обустроят три площадки для выгула и дрессировки собак.

В белгородских Валуйках обустроят три площадки для выгула и дрессировки собак.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В городе Валуйки Белгородской области оборудуют три площадки для выгула и дрессировки собак. К строительству первой уже приступили, еще две появятся в 2024 году.

Место для площадки единогласно выбрали жители на общественных обсуждениях. Ее обустроят на улице Щорса за физкультурно-оздоровительным комплексом «Нептун». Площадка будет состоять из двух частей – одна для дрессировки, вторая для выгула собак. Подрядчики уже огородили территорию забором и завезли стройматериалы, бригада активно работает.

- В 2024 году будет запланировано обустроить еще две такие площадки на улице Калинина и в районе АОЗТ «Птицеводческое» на выезде из города, – рассказал заместитель начальника управления АПК и природопользования Владимир Прихожаев.

Отметим, общественные обсуждения по выбору места строительства на улице Калинина прошли успешно.