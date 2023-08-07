Житель Белгорода украл и сдал на металлолом башенный кран. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже башенного крана стоимостью больше полумиллиона рублей в полицию Белгорода обратился представитель строительной компании.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался житель Белгорода 1994 года рождения. Молодой человек скрывался и был объявлен в розыск. Оперативники нашли и задержали его.

По предварительным данным, владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого. Ситуацией воспользовался сын этого приятеля. Злоумышленник договорился с работниками расположенной неподалеку металлобазы распилить кран, сообщив им, что владелец дал добро на продажу. За металл белгородец выручил более 400 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело о краже в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что похищенное имущество обнаружено и изъято. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.