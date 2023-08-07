В Белгородских ПВР остаются порядка 570 жителей Шебекино, покинувших округ из-за обстрелов

196 шебекинцев находятся за пределами Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На сегодняшний день в Белгородской области из 99 работают 10 пунктов временного размещения. В них сейчас проживает 571 житель Шебекинского городского округа, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Подробнее во время брифинга рассказала заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

- В июне мы открыли 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского городского округа, которые покинули место своего постоянного проживания. Максимальное количество - 7 тысяч 198 человек, которые проживали на территории Белгородской области из Шебекинского городского округа. Кроме того, в первые же дни несколько регионов пригласили шебекинцев жить к себе. Это Липецкая, Владимирская, Тульская, Тамбовская и Пензенская области. 794 человека уехали и проживали там в ПВР, - сказала Медведева.

Сейчас в пунктах временного размещения в Белгорде и Старом Осколе остаются 571 человек. Еще 196 шебекинцев находятся за пределами Белгородской области. Из них 121 человек - в Тульской области, 42 - в Липецкой области, 32 - в Пензенской и один остался во Владимирской области, поскольку проходит там лечение в стационаре.

- Кто остается сегодня в ПВР, это те люди, чье жилье разрушено, и мы понимаем, что это жилье нужно строить заново. Естественно процесс строительства и восстановления жилья продолжительный. До конца этого года, скорее всего, они не вернутся в свое жилье, - отметила чиновница.

Также в ПВР могут оставаться те жители Новой Таволжанки, чьи дома расположены на улицах неподалеку от границы, и проживать там небезопасно.