Мэр Белгорода рассказал, как добраться до обновленного центрального пляжа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, как можно добраться из центра Белгорода на обновленную набережную. По словам чиновника, сейчас по привычному пешеходному мосту на ж/д вокзале белгородцы пройти не смогут – он закрыт по соображениям антитеррористической безопасности.

До ближнего (правого) берега Северского Донца можно дойти пешком по отремонтированному в прошлом году мосту на Волчанской. Расстояние от сквера, где расположена памятная стела в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны, составит около километра.

А вот на открытую вчера новую набережную «Берега» проще добираться общественным транспортом. Расстояние из центра города – порядка 1,5 км. Остановка находится на Корочанской в районе 48-го дома. В этом направлении идут маршруты: 9, 18, 37, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 204, 207, 209, 227. Также можно дойти пешком по тому же мосту на Волчанской.

- До конца года мы оборудуем участок набережной от КонПрока до улицы Волчанской. В том числе построим пешеходный мост, который свяжет набережную с пляжем. На протяжении всего маршрута будут удобные велопешеходные дорожки, - поделился Валентин Демидов.