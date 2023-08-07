На белгородских водоемах за неделю произошло пять происшествий

В Белгородской области на водоемах за прошедшую неделю произошло пять происшествий. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области на водоемах за прошедшую неделю произошло пять происшествий. В четырех случаях людей удалось спасти. Один мужчина погиб.

Так, в 2 августа в Стром Осколе спасатели извлекли из реки тело мужчины 1988 года рождения. Позже в Белгород женщина 1978 года рождения не рассчитала силы, заплыла слишком далеко, и на обратном пути стала тонуть. Спасатели оперативно среагировали на крики женщины о помощи и помогли выбраться на берег.

Вчера, 6 августа, на городском пляже Белгорода произошло три ЧП. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Днем девушка 2005 года рождения во время купания стала терять сознание и тонуть. Дежурные спасатели, воспользовавшись лодкой, достали ее из воды и оказали доврачебную помощь. Оказалось, что девушка получила тепловой удар из-за длительного пребывания на солнце.

Еще одной женщине 1987 года рождения потребовалась помощь – она далеко заплыла, а возвращаясь к берегу, стала тонуть. Спасатели оперативно доставили ее на берег, медицинская помощь не потребовалась.

Девушка 1990 года рождения получила тепловой удар, плавая долго на сапе. Она начала терять сознание, из-за чего упала в воду. Спасатели, воспользовавшись маломерным судном, оперативно подплыли к девушке, вытащили ее из воды и оказали доврачебную помощь.