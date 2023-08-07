В Белгороде 8 августа жара спадет до 26 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жара немного отступит в Белгородской области. По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 8 августа, на территории региона будет облачно. Ночью местами возможны кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный – ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью температура воздуха спадет до 13-18 тепла, днем столбики термометров не превысят 22-27 градусов.

В областном центре ночью ожидается 15-17 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов.

Спасатели напоминают белгородцам помнить о правилах безопасности на воде. Внимательно следите за климатической обстановкой. Сотрудники МЧС советуют купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности получения теплового удара.