Белгородцы разработали интерактивную карту месторождений полезных ископаемых

Электронная энциклопедия содержит информацию не только о белгородских , но и о залежах всей страны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Интерактивный ресурс классифицирован создателями - представителями Белгородского госуниверситета и научно-исследовательского проектного института «Виогем» — как горно-геологическая энциклопедия. Она включает в себя карту месторождений полезных ископаемых России, а также масштабный справочник.

Один из разработчиков, директор института наук о Земле НИУ «БелГУ» Игнат Игнатенко, поясняет, содержание сайта постоянно обновляется и пополняется. Важно и то, что он носит образовательный характер и уже активно востребован студентами.

– Плюс ресурса в том, что прямо из вуза мы можем попасть в любое месторождение, которое есть в картотеке, и изучить его, – поделился Игнат Михайлович.

Кроме возможности исследовать объекты, можно вести и собственную геолого-разведывательную работу: моделировать месторождения, добавлять разнообразные минералы и даже прогнозировать, какие горные породы могут образоваться из того или иного состава.