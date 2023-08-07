Раненые в ходе СВО белгородцы пройдут реабилитацию в местном санатории

Сегодня на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков предложил отправлять раненых в ходе спецоперации белгородцев на реабилитацию в санаторий в Борисовском районе. Восстановить здоровье здесь смогут военнослужащие с тяжелыми ранениями и инвалидностью.

Глава области поручил министру здравоохранения региона Андрею Иконникову подготовить соответствующее предложение в санаторий «Красиво» к 1 сентября.

- У нас есть региональный ресурс, который имеет возможность очень быстро стать хорошим реабилитационным центром. Полностью его переводить на этом этапе нет необходимости, - отметил Вячеслав Гладков.

Под реабилитационные нужды могут перевести часть зданий санатория