1136 потерявших при обстрелах дома белгородцев выбрали новое жилье

Оксана Козлитина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр строительства области Оксана Козлитина в ходе оперативного совещания регионально правительства рассказала, как продвигается подбор жилья для белгородцев, которые потеряли свои дома в результате обстрелов ВСУ.

Так, из 1755 собственников уведомления получили 1498 человек. Пока не удалось вручить 257 уведомлений, так как идет оформление права наследования, или собственники находятся за пределами региона. 1465 белгородцев дали согласие на предоставление жилья, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 1136 белгородцев, 191 семья заселена в новые жилые помещения.

- Работа продолжается. В процессе подбора 329 домовладений, из которых 14 собственниками в судебном порядке решается вопрос по узакониванию пристроек, по 233 собственникам определяемся, приступаем к строительству многоквартирных домов, по 25 домовладениям проводится работа по подбору земельных участков, 22 семьи ещё в процессе подбора жилья из имеющейся базы, - отметила Оксана Козлитина.

Отметим, Белгородская область с февраля 2023 года приступила к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших своё жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС.