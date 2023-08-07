На подлете к Белгороду сбили беспилотник самолетного типа

Сегодня, 7 августа, над городом белгородцы услышали громкий звук. Губернатор сообщил о работе системы противовоздушной обороны. На подлете к Белгороду сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

- В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.