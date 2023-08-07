Белгородский горсовет подписал соглашение о сотрудничестве с Собранием представителей Владикавказа

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Белгород и Владикавказ будут обмениваться опытом в плане развития городов и общения с жителями. Представители подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Председатели представительных органов Белгорода и Владикавказа Вадим Радченко и Александр Пациорин поставили подписи в соглашении. Документ предусматривает различные формы взаимодействия: прямые контакты между депутатами, проведение совместных встреч, форумов, конференций, депутатских слушаний, консультаций, семинаров, круглых столов.

Вадим Радченко отметил, что Соглашение выведет межмуниципальные отношения на новый уровень, станет ценным и эффективным механизмом взаимодействия и будет способствовать более полному раскрытию потенциала многопланового межрегионального сотрудничества.

В свою очередь Александр Пациорин обратил внимание на уникальный опыт Белгорода по созданию Советов территорий и работе с жителями.