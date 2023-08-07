Почти полторы тысячи нарушений ПДД выявлено в Белгородской области за выходные

За прошедшие праздничные выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 50 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, а также 10 лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам правоохранители составили 111 административных материалов. В свою очередь, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 159 материалов.

98 водителей понесут ответственность за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Еще 155 автомобилистов нарушили светопропускную способность автостекол, 35 допустили выезд на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, всего за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1485 нарушений Правил дорожного движения.