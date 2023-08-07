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НовостиПроисшествия7 августа 2023 9:00

Почти полторы тысячи нарушений ПДД выявлено в Белгородской области за выходные

155 водителей понесут ответственность за неправильную тонировку
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие праздничные выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 50 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, а также 10 лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам правоохранители составили 111 административных материалов. В свою очередь, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 159 материалов.

98 водителей понесут ответственность за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Еще 155 автомобилистов нарушили светопропускную способность автостекол, 35 допустили выезд на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, всего за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1485 нарушений Правил дорожного движения.