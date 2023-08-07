В Белгородской области почти отремонтировали пострадавшие от урагана дома

В Борисовском районе Белгородской области от недавнего урагана пострадало 200 домов. Почти все уже восстановлены. Об этом во время оперативного совещания регионального правительства доложил глава муниципалитета Владимир Переверзев.

По словам чиновника, контуры закрыты во всех домах. Остались три проблемных дома, где необходимо отремонтировать фронтон, и крыши двух домов. все ремонтные работы планируют закончить до конца недели. Помимо этого, ожидается поставка металла для двух борисовских школ.

Вячеслав Гладков поблагодарил Переверзева за работу и попросил держать на контроле ремонтный вопрос.