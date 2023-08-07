В Белгородской области заработали две пригородные железнодорожные платформы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Два новых остановочных пункта – «Парк Победы» и «Музейная площадь» начали работу на железнодорожной станции «Прохоровка». О этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В пресс-службе ЮВЖД уточнили, что остановочные пункты ввели в эксплуатацию для удобства пассажиров, приезжающих на экскурсию в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». На каждом пункте расположены по две пассажирских платформы длиной 100 м и шириной 4 мм, оборудованных погодными модулями.

- Я очень благодарен РЖД за то, что отозвались на просьбу и пошли навстречу. Наш музей «Прохоровское поле» стал доступнее как для жителей Белгородской области, так и для наших гостей. Также изменен маршрут движения пригородного сообщения в этом направлении — продлен до станции Ржава Курской области. Конечно, ждем курян в гости к нам в Прохоровку в музей. Привозите своих детей, если у нас еще не были. Я думаю, что вам очень понравится, - сказал глава Белгородской области.