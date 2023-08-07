В Белгородской области семьи участников СВО получат по 15 тысяч на подготовку к школе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном совещании поручил своим замам выплатить на подготовку к 1 сентября по 15 тысяч рублей семьям региона, где есть участники СВО.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что выплату получат только те семьи, где был заключен официальный брак, и где родились дети, чьими отцами на законных основаниях являются участники СВО. Также на выплату могут претендовать семьи, где участники спецоперации официально усыновили или удочерили детей. Деньги направят и тем семьям, где погиб отец. Все выплаты произведут до 20 августа.

Губернатор отметил, что ранее при выплатах многие столкнулись с проблемой – совместные дети у пары есть, а брак регистрировать не стали. По словам Гладкова, сейчас конфликты должны быть уже решены, тем более, браков стало больше.

Кроме того, в дальнейшем эта выплата станет ежегодной. Деньги семьи смогут потратить на подготовку детей к школе.