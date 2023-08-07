В Белгородской области на 75% завершили подготовку к отопительному сезону

В Белгородской области идет активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства региона, на сегодняшний день работы выполнены на 75 % от запланированного объема. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

-Например, на Губкинской ТЭС завершены замены котлов, прочистка труб. А в целом, конечно, очень важная работа, потому что от этого зависит, как мы с вами перезимуем зиму, будет ли тепло в наших квартирах, в учреждениях образования, культуры, спорта. Обязательно постараюсь уделить этому внимание в своей работе, - отметил руководитель региона.