Губернатор объявил о старте третьего конкурса грантов для белгородских семейных ферм. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области стартовал третий конкурс по предоставлению грантов для семейных ферм и кооперативов. об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В первых турах деньги выделялись, например, Яковлевскому, Волоконовскому, Корочанскому районам, семейным фермам, на которых кто-то строит плодохранилище для хранения яблок, кто-то расширяет семейные фермы – закупает механизмы для заготовки кормов и доильных залов, а кто-то - оборудование для разведения ценных пород рыбы. Все это делается для того, чтобы на столах жителей Белгородской области была качественная фермерская продукция с максимально низкой ценой, - поделился глава области.

Отметим, что в третьем конкурсе будет разыгрываться 80 миллионов рублей. Всего в этом году выделено 130 млн, 50 млн из них уже выделено в первых двух турах.