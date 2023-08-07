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НовостиОбщество7 августа 2023 5:31

Более 400 тонн яблок ранних сортов собрали в Белгородской области

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Более 400 тонн яблок ранних сортов собрали в Белгородской области .

Более 400 тонн яблок ранних сортов собрали в Белгородской области .

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава Белгородской области рассказа о начале сбора ранних сортов яблок в регионе. Он привел в пример крестьянско-фермерское хозяйство жителя Грайворонского округа Андрея Иванова. Там собрали яблоки сорта «женева» и приступили к белому наливу.

- Два года назад это КФХ получило грант на 18 млн рублей государственной поддержки. Добавив свои средства, построили плодохранилище, построили производство яблочных чипсов. Я очень надеюсь на то, что данное крестьянское (фермерское) хозяйство будет развиваться, зарабатывать деньги, развивать различные направления переработки, - поделился Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что переработка – это добавленная стоимость, а значит, больше зарплата, больше возможностей развить свое любимое дело.