Вор-сладкоежка похитил из кофейни на Белгородском Арбате трубочки со сгущенкой

Несколькими месяцами ранее мужчина проник в дом в одном из сел и похитил телевизор. Фото: Алексей СЕРГУНИН

4 августа в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о краже денег и кондитерских изделий из торгового павильона в центре города. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Улики позволили в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Им оказался 54-летней ранее судимый житель Прохоровского района.

По предварительным данным, 3 августа в 23:30 мужчина, проходя по Белгородскому Арбату, обратил внимание на кофейный павильон. Подозреваемый сорвал с двери навесной замок, проник в торговый киоск и похитил более 7800 рублей, а также трубочки со сгущенкой, после чего скрылся. Кстати, несколькими месяцами ранее мужчина проник в дом в одном из сел и похитил телевизор. В период следствия он находился под подпиской о невыезде, но не явился на суд. В настоящее время житель Прохоровского района находится в изоляторе.