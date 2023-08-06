Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2023 8:17

Вор-сладкоежка похитил из кофейни на Белгородском Арбате трубочки со сгущенкой

Подозреваемый проник в торговый киоск, сорвав с двери навесной замок
Алексей СЕРГУНИН
Несколькими месяцами ранее мужчина проник в дом в одном из сел и похитил телевизор.

Несколькими месяцами ранее мужчина проник в дом в одном из сел и похитил телевизор.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

4 августа в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о краже денег и кондитерских изделий из торгового павильона в центре города. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Улики позволили в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Им оказался 54-летней ранее судимый житель Прохоровского района.

По предварительным данным, 3 августа в 23:30 мужчина, проходя по Белгородскому Арбату, обратил внимание на кофейный павильон. Подозреваемый сорвал с двери навесной замок, проник в торговый киоск и похитил более 7800 рублей, а также трубочки со сгущенкой, после чего скрылся. Кстати, несколькими месяцами ранее мужчина проник в дом в одном из сел и похитил телевизор. В период следствия он находился под подпиской о невыезде, но не явился на суд. В настоящее время житель Прохоровского района находится в изоляторе.