Кронштадт, Владикавказ, Анапа и Колпино поздравили белгородцев с Днем города

Леонид Красноруцкий. Скриншот видео.

Сегодня, 5 августа, белгородцы отмечают 80 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Наших земляков поздравили главы четырех городов - Леонид Красноруцкий из Анапы, Надежда Максимова из Колпино, Наталия Чашина из Кронштадта и Александр Пациорин из Владикавказа. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, на высоте 4 000 метров развернули флаг Белгорода и Знамя Победы, чтобы поздравить наш город с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.