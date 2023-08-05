Флаг Белгорода развернули на высоте 4 000 метров в Приэльбрусье

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Сегодня, 5 августа, на высоте 4000 метров развернули флаг Белгорода и Знамя Победы, чтобы поздравить наш город с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города.

В команде 40 участников. Сейчас под руководством президента Белгородской федерации альпинизма и скалолазания Сергея Шевченко они готовятся к восхождению. Завтра они отправятся покорять высочайшую вершину России и Европы – Эльбрус, высота которой составляет 5 642 метра.