В честь Дня освобождения Белгорода возложили цветы одновременно к 100 мемориалам

Фото: @beladm31.

В памятной акции, посвященной 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, приняли участи е более 500 школьников города. Ребята возложили цветы одновременно к 100 мемориалам. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

- В областном центре одновременно ко всем памятникам и мемориальным доскам, посвященным героям Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, возложили цветы белгородские школьники. Более 500 ребят в этот день приняли участие в памятной акции и охватили своим вниманием более 100 мемориалов, - говорится в сообщении.

На праздничные мероприятия в Белгород приехали более 30 официальных делегаций, в том числе из городов-побратимов Орла и Заозерска, представителей Союза городов воинской славы, Белгородского землячества, главы муниципалитетов региона, командования подводной лодки «Белгород».

Свою любовь к городу может выразить любой белгородец в рамках акции «Белгород в сердце». У входа в парк Победы со стороны Театрального проезда установлена большая карта Белгорода. На ней наклейками в виде сердец можно отметить любимые места в городе.