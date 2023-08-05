Белгородцам представили проекты мемориала в память о трагедии на Камышитовом заводе

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в Белгороде представили проект памятника погибшим на Камышитовом заводе. Историки и скульпторы на набережной в парке Победы рассказали о трагедии, произошедшей в феврале 194 года и о том, как планируют обустроить мемориальный парк.

Мемориал хотят обустроить на историческом месте. Историкам удалось определить точную локацию путем совмещения аэрофотосъемки 1941 года с современными картографическим данными. Авторы концепции предлагают повторить форму сгоревшего здания, его конфигурацию и размеры.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Архитекторы изучили похожие мемориалы в других городах и предложили свой вариант. Кроме самого мемориального комплекса обустроят и территорию парка – озеленение, теневые навесы, детская площадка, зоны отдыха. Концепцию в ближайшее время также должны обсудить с историками и экспертами.

Напомним, трагедия на Камышитовом заводе произошла 5 февраля 1942 года. В этот день в сараях расстреляли и сожгли, по разным данным, от 700 до 2000 мирных граждан. Точное количество жертв до сих пор не подсчитали. Сейчас в этом месте на Корочанской установлены мемориальный камень и крест.