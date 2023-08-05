С Днем освобождения города белгородцев поздравила внучка маршала Конева

Елена Конева. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков поздравить горожан приехали делегации и гости из разных городов. В их числе Елена Конева - внучка маршала Советского Союза Ивана Конева.

Она не в первый раз в Белгороде и поделилась, что именно белгородцы вдохновили ее на волонтерство.

- Сегодня как раз 25 лет с тех пор, как впервые приехала в Белгород. В 1998 году я присутствовала на открытии памятника князю Владимиру, бюста дедушки. Уже тогда город поразил своей чистотой, красотой. Это не маленький провинциальный город, это – город-труженик. А сейчас – это еще и город Людей с большой буквы. Потому что прифронтовой. Именно жители Белгорода в прошлом году помогли мне понять, что нужно заниматься волонтерством, помогать нашим солдатам.

Внучка маршала Конева только в этом году посетила Белгород уже в 15-й раз с гуманитарными миссиями. Она поздравила горожан с праздником.

- Город прекрасный, город сильных духом людей. Я поздравляю всех белгородцев с этим чудесным праздником — с 80-летием освобождения замечательного Белого города! — обратилась к белгородцам Елена Конева.