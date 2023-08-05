Производство свинины и индейки выросло в Белгородской области за первое полугодие 2023 года

Несмотря на напряженную обстановку в приграничном регионе, наши производители продолжают показывать хорошие результаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Производство мяса свиней на убой в живом весе за шесть месяцев 2023 года составило 451 тысячу тонн, что на 2,4 тысячи тонн больше аналогичного периода 2022 года (составляет 100,5%). Поголовье свиней увеличилось на 500,6 тыс. голов по сравнению с прошлым отчетным периодом и составляет 4828,5 тыс. голов.

Кроме того, выросло производство индейки в области: с 2,8 тысяч тонн в прошлом году до трех тысяч тонн птицы на отчетную дату этого года.

На 1 июля поголовье птицы во всех категориях хозяйств насчитывает 45,1 миллиона голов, большая часть из которых содержится в сельскохозяйственных предприятиях – 43,1 миллиона голов. От общего поголовья птицы в РФ доля Белгородской области составляет без малого 8%, по ЦФО – более 25,8%.