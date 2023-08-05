Десять населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 4 августа 2023

Сегодня, 5 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 4 августа.

По окраине хутора Старого Волоконовского района выпущены 33 минометных и три артиллерийских снаряда. В Белгородском районе в селе Нехотеевке насчитали 14 артиллерийских снарядов, в селе Лозовом – четыре минометных, в селе Журавлевке – два артиллерийских. Также в Журавлевке и селе Солнцевке противник сбросил с БПЛА две и одну гранату соответственно.

В Шебекинском городском округе село Новую Таволжанку и хутор Панков обстреляли из миномета (по семь раз). Под артиллерийский обстрел попало село Сурково (два прилета). Село Богун-Городок Борисовского района обстреляли из миномета - десять прилетов. На село Новопетровку Валуйского городского округа противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. К счастью, ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ВСУ больше 100 раз обстреляли Белгородскую область за 3 августа.