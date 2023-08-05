Фотовыставка, посвященная освобождению города, открылась в Белгороде

Фотовыставка «Освобождение. Белгород», посвященная 80-летию со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, открылась в МКЦ НИУ «БелГУ». Всего в экспозиции представлены 30 фотографий из архива, которые сделали 11 фотографов Совинформбюро. Посетить выставку в вузе сможет любой желающий до 30 августа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 4 августа, Белгороде в честь Дня города открылась выставка «Славим тебя, Белый город». В экспозицию вошли виды старого и современного города, а также портреты белгородцев, оставивших значимый след в истории Белгорода.