В регионе учредили новое звание «Трудовая доблесть Белгородчины»

В Белгородской области учредили новое звание для предприятий, которые внесли особый вклад в социально-экономическое развитие региона. Звание «Трудовая доблесть Белгородчины» будут получать трудовые коллективы не более двух организаций в течение года.

Претендовать на звание могут предприятия, которые работают в регионе не менее пяти лет и имеют в штате не менее 200 человек. У них не должно быть задолженностей перед бюджетами или внебюджетными фондами, долгов по зарплате, трудовых споров с сотрудниками. Кроме того, компания должна быть одной из сторон в соглашении между работодателями, правительством и профсоюзами.

Будет создана специальная комиссия, которую возглавит заместитель губернатора Ольга Медведева, которая будет принимать решение о присвоении почетного звания. Предприятиям вручат свидетельство и специальное знамя «Трудовая доблесть Белгородчины». Повторно подавать заявки нельзя.