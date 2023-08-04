Вячеслав Гладков передал Ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

Семь бойцов из Белгородской области были посмертно награждены за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Накануне 80-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков губернатор Вячеслав Гладков передал Ордена Мужества семьям военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач СВО. Семь бойцов из Белгородской области были посмертно награждены за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

- Как и 80 лет назад, наш любимый Белгород вновь на передовой и многие его сыновья сегодня находятся на фронте. Мы в неоплатном долгу перед парнями, которые ценой своей жизни выполнили свой воинский долг. Они совершили бессмертный подвиг за нас с вами, за наш город, чтобы он оставался таким же красивым, как есть, чтобы люди в нем могли жить спокойно и без страха за своих детей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах, как имена тех героев, которые 80 лет назад освобождали наш город, - сказал руководитель Белгородской области.