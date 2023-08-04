В новом учебном году школьники белгородского Шебекино будут учиться на дистанте. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня во время вечернего прямого эфира с вопросом по формату обучения в Шебекино к губернатору обратилась жительница региона. Она спросила, когда власти определят формат работы школ в Шебекино. По словам женщины, люди вернулись в город, «работают, гуляют, купаются, а значит, и учиться можно». Она попросила хотя бы основные предметы сделать очными.

Вячеслав Гладков заявил, что на данный момент вернуть очное обучение в школах Шебекино невозможно из-за близости к границе и ежедневных обстрелов округа.

- Мы понимаем дальность полета снарядов и мин. Это не позволяет нам вводить очное обучение. Поэтому в новом учебном году в шебекинских школах очное обучение, к сожалению, невозможно, - сказал губернатор.