Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 19:24

В новом учебном году школьники белгородского Шебекино будут учиться на дистанте

Из-за близости с Украиной и регулярных обстрелов очно пока учиться опасно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В новом учебном году школьники белгородского Шебекино будут учиться на дистанте.

В новом учебном году школьники белгородского Шебекино будут учиться на дистанте.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня во время вечернего прямого эфира с вопросом по формату обучения в Шебекино к губернатору обратилась жительница региона. Она спросила, когда власти определят формат работы школ в Шебекино. По словам женщины, люди вернулись в город, «работают, гуляют, купаются, а значит, и учиться можно». Она попросила хотя бы основные предметы сделать очными.

Вячеслав Гладков заявил, что на данный момент вернуть очное обучение в школах Шебекино невозможно из-за близости к границе и ежедневных обстрелов округа.

- Мы понимаем дальность полета снарядов и мин. Это не позволяет нам вводить очное обучение. Поэтому в новом учебном году в шебекинских школах очное обучение, к сожалению, невозможно, - сказал губернатор.