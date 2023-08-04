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НовостиПроисшествия4 августа 2023 15:09

Двое белгородцев могут на 6 лет лишиться свободы за кражу телевизоров

Фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности
Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением о краже имущества из частного дома обратилась жительница Белгорода. Женщина рассказала, что неизвестные, выдавив оконное стекло, проникли в дом и украли два телевизора. Технику на хранение пострадавшей оставил родственник.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое ранее местных жителей, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности.

По предварительной информации, один из злоумышленников наблюдал за обстановкой, а второй забрался в жилище и передавал подельнику через окно приглянувшуюся технику. украденные телевизоры фигуранты разобрали на запчасти, которые впоследствии продали в качестве цветного металла.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.