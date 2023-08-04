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НовостиСпорт4 августа 2023 14:32

Белгородские спортсмены привезли золото и бронзу с летней Спартакиады инвалидов

Призовые места ребята заняли в дисциплине «бадминтон»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: Министерство спорта Белгородской области.

фото: Министерство спорта Белгородской области.

Спортсмены из Белгородской области заняли призовые места на IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов в дисциплине «бадминтон». Соревнования проходили в МФСК «Борисоглебский» города Раменское.

На протяжении двух игровых дней спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата боролись за награды турнира в одиночном, парном разрядах и миксте.

Так, по итогам состязаний Михаил Клушин стал победителем в спортивном классе SH6 одиночного разряда. Вероника Саламатова также выиграла золотую медаль в спортивном классе SL3. Кроме того, белгородцы забрали бронзу Спартакиады в смешанном парном разряде. Готовил ребят к выступлению тренер Сергей Толмачев.