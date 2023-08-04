11-летний белгородец пострадал в столкновении грузовика и «Лады Гранты» под Воронежем

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 4 августа, примерно в 14:25 на 482 км автодороги М-4 «ДОН», 51-летний житель республики Беларусь, управляя грузовиком «ДАФ», не выдержал боковой интервал при перестроении и столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 43-летний белгородец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП пассажиры легковушки, 35-летняя женщина и 11-летний мальчик, жители Белгородской области, пострадали. Их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Чтобы избежать пробок, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги осуществляют регулировочные действия.