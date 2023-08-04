В Ракитном Белгородской области убрали половину ранних зерновых. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области Ракитянские аграрии уже убрали больше половины ранних зерновых культур. Из плановых 15,9 тысяч га уже убран и обмолочен урожай с 8,1 тысяч гектаров.

На сегодняшний день сельхозники намолотили свыше 58 тысяч тонн зерна, более 55,6 тысяч тонн – озимой пшеницы. Кроме того, сельхозпредприятиям предстоит убрать более 2,3 тысяч га яровой пшеницы и более 2,2 тысяч га ячменя. Сейчас выполненные показатели по обеим культурам составляют около 10% общей площади.

Также из ранних зерновых культур аграриям предстоит убрать еще 227 га овса и 15 га гороха.