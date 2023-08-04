Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 13:42

Белгородец сядет на скамью подсудимых за повторную пьяную езду

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец сядет на скамью подсудимых за повторную пьяную езду.

Белгородец сядет на скамью подсудимых за повторную пьяную езду.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Нерадивого автомобилиста сотрудники ДПС остановили 1 августа в селе Пушкарное Белгородского района. 40-летний житель Белгорода оказался подшофе, это подтвердила медицинское освидетельствование. Также правоохранители выяснили, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ. Санкции статьи - до двух лет лишения свободы. Кроме того, после ужесточения мер, по решению суда принадлежащее нарушителю транспортное средство может быть конфисковано.