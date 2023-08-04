Белгородец сядет на скамью подсудимых за повторную пьяную езду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Нерадивого автомобилиста сотрудники ДПС остановили 1 августа в селе Пушкарное Белгородского района. 40-летний житель Белгорода оказался подшофе, это подтвердила медицинское освидетельствование. Также правоохранители выяснили, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ. Санкции статьи - до двух лет лишения свободы. Кроме того, после ужесточения мер, по решению суда принадлежащее нарушителю транспортное средство может быть конфисковано.