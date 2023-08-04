Глава белгородского Минздрава рассказал о ситуации с капремонтом поликлиники в Томаровке

На днях стало известно, что капитальный ремонт поликлиники Томаровской больницы остановился из-за недобросовестных подрядчиков – они «перестали выходить на связь». На сегодняшний день ситуация не изменилась. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Сегодня глава регионального Минздрава посетил поликлинику Томаровской районной больницы. Он рассказал, что связался с УКСом по ситуации с капремонтом и подрядчиком.

- Выехал в Томаровскую районную больницу. Сейчас поликлиника в стесненных условиях ввиду капитального ремонта здания, но по завершению пациенты будут получать помощь в комфортных условиях. Сегодня связался с УКС, уточнил о ситуации с подрядчиком — срок еще не вышел, но изменений по ситуации нет, - написал Иконников.

Напомним, после того, как подрядчик перестал выходить на связь, ему дали десять дней на возобновление работ, в противном случае чиновник пригрозил разрывом контракта. Однако чиновник добавил, что готовится сразу к «самому негативному варианту» и что поликлинику несмотря ни на что постараются сдать до конца года.