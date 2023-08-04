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НовостиОбщество4 августа 2023 11:45

Белгородцам презентуют проект мемориала погибшим на Камышитовом заводе

Проект представят 5 августа на набережной в парке Победы
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу, 5 августа, белгородские архитекторы представят проект мемориала в память о погибших на Камышитовом заводе в годы Великой Отечественной войне. Презентация пройдет в 10.30 на набережной Везёлки в парке Победы напротив экрана.

В обсуждениях проекта сможет принять участие любой желающий горожанин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Напомним, 5 февраля 1942 года, во время оккупации Белгорода фашисты заживо сожгли в сараях камышитового завода сотни мирных граждан. Это были дети, старики, женщины. Точные цифры по количеству погибших не установлены до сих пор. В память об этой трагедии в Белгороде установлен памятный крест на улице Корочанская, 85а.