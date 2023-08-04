Бывшие сотрудники белгородского ФСС заплатят миллионные штрафы за получение взятки. Фото: "КП" Архив

Экс-сотрудники белгородского отделения ФСС попали под суд за получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий и попустительство по службе.

Следствие установило, что во время проведения выездной проверки одного из предприятий региона бывшие ревизоры ФСС выявили нарушения, за которые полагается серьезное наказание. Один из обвиняемых предложил представителю компании прекратить дальнейшую проверку за вознаграждение. Стороны договорились об этом 15 марта 2022 года. 16 марта второй осужденный подготовил необходимые справки о результатах проверки, которой по сути и не было.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, 18 марта в кафе в Белгороде одному из фигурантов дела передали 100 тысяч рублей. В момент передачи денег осужденного забрало региональное УФСБ.

Суд признал фигурантов виновными. Одному из них назначили штраф в 2,4 млн рублей, второму — в 2,1 млн рублей. Также они не имеют права занимать определенные должности в течение четырех и двух с половиной лет соответственно.