В Белгороде с 5 по 8 августа ожидается аномально жаркая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном МЧС предупредили об аномальной жаре на территории Белгородской области в ближайшие дни. В период с 5 по 8 августа температура воздуха достигнет отметки +35 градусов.

В связи с такой жаркой погодой спасатели просят белгородцев по возможности воздержаться от походов на улицу в период высокой активности солнца — с 11 до 17 часов.

Жителям региона также рекомендуют носить головные уборы и обязательно брать с собой воду. Спасатели также напомнили белгородцам, что из-за сильной жары ни в коем случае нельзя купаться в необорудованных для этого местах