В Белгороде с 5 по 8 августа ожидается аномально жаркая погода.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
В региональном МЧС предупредили об аномальной жаре на территории Белгородской области в ближайшие дни. В период с 5 по 8 августа температура воздуха достигнет отметки +35 градусов.
В связи с такой жаркой погодой спасатели просят белгородцев по возможности воздержаться от походов на улицу в период высокой активности солнца — с 11 до 17 часов.
Жителям региона также рекомендуют носить головные уборы и обязательно брать с собой воду. Спасатели также напомнили белгородцам, что из-за сильной жары ни в коем случае нельзя купаться в необорудованных для этого местах