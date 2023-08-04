Белгородскую телебашню в День города подсветят триколором и салютом

Фото: @beladm31.

В Белгороде в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на телебашне появится праздничная подсветка. На медиаэкране башни будет бегущая строка «С праздником, любимый Белгород!». Об этом сообщает телеграм-канал администрации областного центра.

Кроме того, яркий праздничный сценарий будет состоять из языков пламени и георгиевской ленты, изображения российского флага и имитации салюта. По словам директора филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» Сергея Моисеева, такой сценарий подсветки был специально разработан к празднованию 80-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Радовать горожан необычным и ярким убранством телевышка будет с 21:00 до 23:00.