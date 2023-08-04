Две белгородки получили условный срок за липовую инвалидность

Две жительницы Красногвардейского района незаконно оформили себе инвалидность по фиктивным справкам и получили условные сроки. Преступление выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники регионального Управления ФСБ.

Установлено, что жительницы Белгородской области предоставили на МСЭ подложные документы из МБУЗ «Городская больница № 1 г. Белгорода» с результатами диагностических исследований, свидетельствующих о наличии стойких функциональных нарушений организма, не соответствующих действительности. На основании фиктивных справок мошенницы получили 2 группы инвалидности бессрочно. В результате незаконно из средств ОПФР по Белгородской области каждая из них получила больше 800 тысяч рублей. сейчас группы инвалидности у фигурантов аннулированы.

В отношении белгородок возбуждены и расследованы уголовные дела за мошенничество в крупном размере.

Суд вынес обвинительный приговор и приговорил фигуранток к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев соответственно. Приговоры суда вступили в законную силу.