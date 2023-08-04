Маршрут экскурсионных поездов в Прохоровку продлили в Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном Минтрансе сообщили, что в Белгородской области продлили маршрут экскурсионных поездов в Прохоровку. Это связано с вводом новых остановок «Парк Победы» и «Музейный комплекс».

Движение экскурсионных пригородных поездов № 6544 «Белгород – Прохоровка» и № 6543 «Прохоровка – Белгород» до станции Ржава будет работать по воскресеньям. Нововведения начнут действовать уже 6 августа.

По пути следования маршрута предусмотрены остановки на платформах 635 км, 633 км и «Ельниково» в Белгородской области, а также «Ольшанка» и «Вихровка» — в Курской области.