Тепловой контур большей части жилых домов в белгородском Шебекино уже закрыт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области продолжаются восстановительные работы после обстрелов в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах. В Шебекино в строительстве участвуют 18 муниципальных образований региона, в Новой Таволжанке – 9. К работам привлечена 51 подрядная организация. Каждый день на объектах трудятся до 600 специалистов.

Месяц назад, когда стартовали восстановительные работы в Шебекино было зафиксировано около 47 тыс. кв. метров поврежденной кровли, из которых 43 тыс. уже отремонтировали. По мере выполнения работ выявлено еще 10 тыс. кв. метров, которые сейчас тоже восстанавливаются. Из 20 тыс. м. кв. окон в Шебекино остекление выполнено на 18 тыс. м. кв.

Также на начало июля в Новой Таволжанке было зафиксировано более 27 тыс. кв. метров поврежденной кровли. Возвращение жителей в свои дома, плюс дождливая погода внесли коррективы - стали поступать сообщения о повреждениях кровли, которые не были выявлены при подомовых обходах. Площадь дополнительно выявленных поврежденных кровель увеличилась почти на 50 тыс. кв. метров и составляет около 76 тыс. кв. метров, что значительно превышает объем повреждений в Шебекино.

Специалисты уже отремонтировали более 47 тыс. кв. метров кровли. Заменено остекление площадью 2 тыс. кв. м. из порядка 3 тыс. кв. м. поврежденных окон.