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НовостиОбщество4 августа 2023 7:07

Губернатору пожаловались на принуждение покупать аптечки детям в школу

Гладков отметил, что поручения собирать деньги с родителей не ставили
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатору пожаловались на принуждение покупать аптечки детям в школу.

Губернатору пожаловались на принуждение покупать аптечки детям в школу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгородской области обратилась с жалобой к губернатору во время вечернего прямого эфира. Белгородка заявила, что родителей заставляют покупать аптечки для своих детей в школу.

- Почему это не может оплатить регион? Пленку на окна нам не клеят, так как мы не в приграничном районе, а за аптечки оплатите. Чтобы детей в школу собрать и так денег много надо. А тут еще и аптечку за 1700 рублей на двоих детей, - возмутилась женщина.

Глава региона отметил, что не понимает, кто ставит задачу приобрести аптечки, и попросил указать координаты тех, кто это требует.

- Таких задач не ставилось и не ставится. Очень хотелось бы, чтобы вы назвали школу и фамилию человека, который это делает, - отреагировал Вячеслав Гладков.

Отметим, что ранее губернатор сообщил, что формат обучения в белгородских учреждениях образования определят после 25 августа. До этого момента все школы и детские сады пройдут тщательную проверку безопасности и готовность к учебному году.