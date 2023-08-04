Губернатору пожаловались на принуждение покупать аптечки детям в школу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгородской области обратилась с жалобой к губернатору во время вечернего прямого эфира. Белгородка заявила, что родителей заставляют покупать аптечки для своих детей в школу.

- Почему это не может оплатить регион? Пленку на окна нам не клеят, так как мы не в приграничном районе, а за аптечки оплатите. Чтобы детей в школу собрать и так денег много надо. А тут еще и аптечку за 1700 рублей на двоих детей, - возмутилась женщина.

Глава региона отметил, что не понимает, кто ставит задачу приобрести аптечки, и попросил указать координаты тех, кто это требует.

- Таких задач не ставилось и не ставится. Очень хотелось бы, чтобы вы назвали школу и фамилию человека, который это делает, - отреагировал Вячеслав Гладков.

Отметим, что ранее губернатор сообщил, что формат обучения в белгородских учреждениях образования определят после 25 августа. До этого момента все школы и детские сады пройдут тщательную проверку безопасности и готовность к учебному году.