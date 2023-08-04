Гладков рассказал о налоговых льготах для шебекинского бизнеса.

Во время традиционного вечернего прямого эфира к губернатору обратилась жительница региона. Женщина поинтересовалась будут ли применяться налоговые льготы для предпринимателей из Шебекино, которые не смогли сдавать в аренду коммерческую недвижимость из-за массированных обстрелов.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что все потери возместить невозможно. Глава Белгородской области предложил белгородке обратиться в министерство экономического развития. Он также отметил, что все возможности, имеющиеся в распоряжении белгородских властей, будут доведены до жителей.

- Я предлагаю вам обратиться в министерство экономического развития Белгородской области. Заместитель министра ждет. Все возможности, которые есть в нашем распоряжении, будут до вас доведены, - сказал губернатор.

Отметим, депутаты Белгорода приняли решение освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество жителей Белгорода, чьи дома и участки пострадали во время обстрелов ВСУ.