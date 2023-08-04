В Алексеевке Белгородской области провели дополнительную очистку водопроводов

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области продолжается работа по улучшению качества питьевой воды. Так, в Алексеевне было довольно много обращений и жалоб. Жители говорили о том, что вода ржавая, с неприятным запахом и цветом. . Водоканал в области принял решение - дополнительно прочистили фильтры, провели промывку водопроводов.

- Одним из наиболее актуальных вопросов летом до сих пор остается качество холодного водоснабжения в отдельных населенных пунктах. Стараемся не только контролировать выполнение плановых работ, которые были заложены в бюджет 2023 года, но и внимательно отслеживать ваши обращения. Если есть возможность, перестраиваем графики, стараясь выполнить работу, чтобы вода стала лучшего качества. Я надеюсь, сейчас 1,5 тысячи жителей Алексеевки почувствуют улучшение качества воды, - сказал глава Белгородской области.